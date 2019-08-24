سارة نخلة تعرب عن حزنها الشديد بعد سماعها قرار إليسا اعتزال الفن بسبب "الشللية"

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة عن حزنها الشديد بعد سماعها خبر قرار الفنانة اللبنانينة إليسا اعتزال الفن بسبب "الشللية" والمحسوبيات التي انتشرت في الوسط الغنائي.

وقالت نخلة في لقاءٍ صحفي إنها لم تشعر أبدًا بهذه "الشللية" في التمثيل، ولكن قرار الاعتزال يُمكن أن يتّخذه الفنان في أي لحظة يأس أو ضعف أو حزن يمر بها.

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ومن جانب آخر، أعربت النجمة السورية عن سعادتها بعد صدور حكم ببراءتها في القضية التي اتهمتها فيها والدة طليقها بضربها والتعدّي عليها بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، بعد زواج دام 4 سنوات ووصول الأمور بينهما للمحاكم.

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وعن رأيها في أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "يوم التلات" قالت سارة إنها من أشد المعجبين بالهضبة وتتابع جميع أغانيه، ودائمًا يقدّم كل ما هو جديد ومختلف، موضحةً أن اختيار اسم الأغنية "يوم التلات" ساعد كثيرًا على انتشارها بسبب ذكريات الجمهور مع يوم الثلاثاء.

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