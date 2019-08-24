محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): خضعت الفنانة الشابة ملك قورة، لجلسة تصوير أمام شاطئ البحر. وظهرت ملك، بفستان أسود مطرز بالألوان، خلال الجلسة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام". وشاركت قورة في عملين في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك قورة على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.