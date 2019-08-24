شذى حسون في جولة رفقة كلبها في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من جولتها في هايد بارك لندن. وظهرت شذى في الصور رفقة كلبها، مرتدية هوت شورت. وكانت شذى قد تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وكشفت أنها خضعت للعلاج بالأبر الصينية.

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