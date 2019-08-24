فريال يوسف تستجم في كرواتيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية، فريال يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور من رحلتها في كرواتيا. وظهرت فريال يوسف في الصور بغطاء رأس البحارة أثناء تواجدها على ظهر أحد اليخوت في عرض البحر، مرتدية كاش مايوه. يشار إلى أن آخر أعمال فريال يوسف فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد ومى سليم وسمير صبرى الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضى، كما ترشح فيلمها "أحلى من الطلاق" للمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41.

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