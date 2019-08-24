بالصور.. تفاصيل "إيجيكون" للأنمي والكوسبلاي في دورته الصيفية

أستضافت الجريك كامبس اليوم مھرجان "إيجيكون" للأنمي والكوسبلاي في دورته الصيفية، حيث توافد عدد ضخم من محبين الأنمي والكوسبلاي، والثاقفة اليابانية.
حتي النھاية ھو الفائز.
وبدأت أولى فقرات "إيجيكون" بمسابقة عن أسئلة الأنمي، حيث شارك في المسابقة ٤فرق، وكل فريق يتكون من ٣ أشخاص، ويتم اقصاء الخاسر من كل فريق، والفريق الذي يبقى
ثم توالت بطولات ألعاب الفيديو ومنھا "سابق و لاحق"، وبطولة يوجي.
وقدمت الفنانة نور خان باقة لامعة من أغاني سبيستون و الأنمي الشھيرة، والتي شھدت استعادة ذكريات الطفولة مع جمھورھا.
وأختتم الإيجيكون فعالياته بمسابقة الكوسبلاي، حيث قدم متسابقو الكوسبلاي عرضاً رائعاً لشخصياتھم الخيالية من الرسوم المتحركة الشھيرة، والتي يعشقھا الجميع من أطفال وكبار، كما وصل عدد المتسابقين لأكثر من 50 متسابقاً.
وصعد متسابقو الكوسبلاي واحداً تلو الآخر على خشبة المسرح لتأدية أشھر حركات لشخصياتھم من الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، وذلك لمدة نصف دقيقة فقط، والتي تفاعل معھا الجمھور بشكل كبير، ثم تم تكريم الفائزين بأول ثلاثة مراكز، بجوائز قيمة.
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