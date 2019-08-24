شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى الفضاء.. تريلر جديد لـ فيلم Ad Astra والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة 20th Century Fox عن تريلر جديد لـ فيلم المغامرة والدراما والفضاء Ad Astra، والذى من المقرر له أن يصل إلى دور العرض في 20سبتمبر القادم.
فيلم " Ad Astra " من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .
ويدور حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.
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