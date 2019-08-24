شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الدورة الـ12 من المهرجان القومى يتحدثون لـ"الخليج 365".. ماذا قالوا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل هذه الأيام فعاليات وعروض الدورة الـ 12 من المهرجان القومى للمسرح، والتى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، ويترأسها الفنان القدير أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان وعدد كبير من صناعه والفنانين المشاركين فى عالياته تحدثوا لـ"الخليج 365"، عن هذه الدورة وأبرز الإختلافات فيها ومايميزها.

الفنان أحمد عبد العزيز - رئيس المهرجان – قال إنه يتم تقديم ثلاث مسابقات جديدة للعروض المسرحية بالإضافة أيضا إلي مسابقة جديدة للتأليف المسرحي مع مسابقة النقد المسرحي، مؤكداً أن الدورة الحالية والتى تحمل رقم 12 مختلفة تماماً عن الدورات السابقة، خاصة وأنه سيتم مضاعفة جوائز العروض والتى ستصل إلي ثلاث أضعاف.

وأشار عبد العزيز إلى أنه يتمنى أن ينال المهرجان إعجاب الحاضرين من الجمهور والفنانين وأيضا التوفيق لجميع العروض المشاركة في المهرجان، مضيفا: في خلال الدورة الحالية نشهد ثمانية وستين عرضا مسرحيا علي ما يقارب من عشرون خشبة مسرح وهو ما يخفي بداخلة منافسة كبيرة جدا.

الفنانة عايدة رياض، صرحت أنه لا يوجد فنان لا يحب المسرح، وأنه شرف لأي فنان أن يقف علي خشبته، وأن يقدم عرض مسرحي لأنه يعتبر أساس كل شيء في الدنيا مؤكده أن المسرح يعتبر "أبو الفنون" وأنها سعدت جداً بحضورها افتتاح وبعض فعاليات المهرجان مستشعرة من ذلك عودة قوية للمسرح في الفترة المقبلة، وأنها ستكون أقوي من الفترات السابقة، مختتمة حديثها بتعبيرها عن سعادتها الكبيرة بتكريم اسم الراحل الكبير الفنان كرم مطاوع خلال هذه الدورة، وأن تحمل هذه الدورة اسمه.

الفنان إيهاب فهمي أكد أن السنوات المقبلة سوف تكون سنوات المسرح لما شهده خلال الفترة الماضية من تطور كبير ، مشيرا إلي أنه قام بقبول منصب مدير المسرح الكوميدي لاستشعاره بأن القادم أفضل بكثير للمسرح المصري ولعلمه وفطنته بالأمور التي سوف تحدث لذلك مضيفاً أنه موجود في منصب مهم جدا جدا له ولمصر.

ويقدم الفنان إيهاب فهمي هذه الأيام مسرحية "سيرة حب" التى تعتبر تجسيد لبعض محطات في حياة الراحل الكبير بليغ حمدي وحبة للموسيقي ومعاناته من أجل الفن وغربته وبعده عن مصر، وعلاقتة بالفنانين الكبار ونجوم الغناء والشعراء في ذلك الوقت أمثال عبد الحليم حافظ و أم كلثوم وعبد الوهبا والأبنودي وورده و النقشبدني والسنباطي، والمسرحية من توزيع موسيقى محمد أبواليزيد و من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب و من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

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الفنان فادى خفاجة

عبر الفنان فادى خفاجة، والذى اشتهر بالعديد من الأدوار التليفزيوينة أبرزها تجسيده لابن محمد صبحى بمسلسل "يوميات ونيس"، عن سعادته بالمهرجان والدورة الـ 12 موجهاً الشكر الكبير للقائمين حيث يشارك فى المهرجان بمسرحية "زهرة اللوتس" وهي للأطفال تتلخص فى استخدام مفردات تراثية عربية ومصرية لترسيخ الهوية المصرية لدى الطفل، وهي من إنتاج المسرح القومي للأطفال والبيت الفني للمسرح، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال تأليف طارق مرسى، وإخراج محمد حجاج.

المخرج عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية التابع للبيت الفنى للمسرح، قال إن المختلف فى الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح يتمثل في "الريد كاربت" وهي السجاده الحمراء التي يقوم الفنانين بالظهور عليها، بالإضافة للعرض الكلاسيكي اللطيف المجدم مثل "الباليه" و "الأرجوز" مع البداية اللطيفه للمهرجان الأمر الذي يختلف تماما عن ما شاهدة في الدورات السابقة، معبرا عن ثقته الكبيرة بالفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح في تقديم شئ مختلف تماما عن الدورات السابقه سواء كان الأمر متعلق بالافتتاح أو متعلق بتنظيم المهرجان ككل او علي مستوي اختيار العروض المهمة التي تقوم بالتسابق والتنافس في المهرجان، ويقوم المخرج عادل عبده بإخراج مسرحية "سيرة حب" التي سبق التحدث عنها.

المخرج المسرحى أسامة إمام الذى يتواجد في هذه الدورة كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الشباب، أكد علي أهمية تلك المسابقة الكبيرة للشباب وللمهرجان وبأنه أن لم يكن عضو في لجنة التحكيم في مسابقة الشباب تلك لكان سوف يقوم بمشاهدة المسابقة لما تحتويه من رؤية مستقبلية لأفكار الشباب و للأجيال الجديده القادمة وأيضا لشكل المسرح فى المستقبل، مشيرا إلي أهميتها وإلي أهميه السبع والعشرين عرض ألمتنافسين متمنيا اكتشاف مواهب مهمة وجيده من الشباب المشاركين في العروض.