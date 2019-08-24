كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 05:46 صباحاً - تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على التواصل مع متابعيها على انستغرام بشكل دائم حيث تواصل نشر الفيديوهات الراقصة والصور لاطلالاتها.
وقد نشرت فيفي عبده فيفي جديد ظهرت فيه بإطلالة جريئة وهي تجلس على شاطىء البحر وتوجه التحية المعتادة لمتابعيها “قشطات فلات عسلات” مع الاشادة بالجو في الساحل الشمالي.
وقد تفاعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع فيديو فيفي عبده حيث علقت “بموت فيكي”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بإطلالة جريئة من الساحل.. ومايا دياب: “”بموت فيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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