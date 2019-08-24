شاهد.. ريتال جوهال تحرج زوجها رياض محرز برفع قدميها اثناء قيادة السيارة!

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 05:46 صباحاً - وجهت الصحف البريطانية انتقادات حادة لزوجة الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي “ريتال جوهال” بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تضع قدميها فوق لوحة قيادة السيارة أثناء السير على الطريق السريع.

وظهرت ريتال جوهال وهي تنظر إلى الكاميرا بينما تقود سيارتها التي يبلغ سعرها 130 ألف جنيه إسترليني، ونشرت الفيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن سائق رفض الكشف عن هويته تصريحاته الذي قال :” كان من الممكن أن تقتل شخصا ما، هذا خطير للغاية، من الواضح أنها تعتقد أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، بدون أي عواقب، لقد كانت تعرض كل شخص على الطريق للخطر”.

يذكر أن ريتا جوهال تحمل الجنسية البريطانية ولكنها من أصل هندي وتزوجها محرز قبل بداية مشوار تألقه في الدوري الإنجليزي وأنجب منها ابنته الوحيدة أطلق عليها اسم “عناية”.