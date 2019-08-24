كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 05:46 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو عبر حسابها على انستغرام فيديو طريف قالت انه يعجب اولادها. وجاء في الفيديو الذي نشرته نادين نسيب نجيم طبق طعام يحوي حلوى على شكل حيوان الخنزير، يتم ضربه من الخلف ، وتم تركيب صوت ضرب على الفيديو ، وعلقت على الفيديو :” ولادي كتير بحبوا هل فيديووصرحة معن حق أنه فوق ما رح يتاكل أكل قتلة كمان”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفوه بـ “المقرف والغريب”… نادين نسيب نجيم تثير الجدل بعد نشر هذا الفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.