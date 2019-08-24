شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تجدد مسلسل Succession لموسم ثالث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن تجديدها للمسلسل التليفزيونى Succession للموسم الثالث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".وتركز سلسلة الدراما على عائلة الأثرياء، التي تتحكم في أكبر تكتل إعلامي.

وتشمل قائمة الممثلين براين كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، ونيكولاس براون.

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Succession 1

وطرح الموسم الثاني من مسلسل Succession في 11 أغسطس، وقد طرح منه ثلثى حلقاته، وفي حين أن تصنيفات المسلسل كانت متوسطة، إلا أن الدراما حظيت بإشادة كبيرة من النقاد في هذا الموسم.

وحتى الآن، بلغ متوسط الموسم الثاني من سلسلة Succession 17 درجة في العرض التجريبي من 18 إلى 49 مع 608000 مشاهد.