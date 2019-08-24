بحضور نجوم الفن.. عمرو دياب يغني "يوم تلات" وهذا ما طلبه من دينا الشربيني (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور وفيديوهات من إحدى حفلات الزفاف التي أحياها الفنان عمرو دياب مساء أمس بمنطقة العلمين.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، منهم دنيا وإيمي سمير غانم، والفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وحسن الرداد، ورجاء الجداوي، والإعلامية لميس الحديدي.

وغنى الفنان عمرو دياب، خلال الحفل أغنيته الجديدة "يوم تلات"، ثم طلب من دينا الشربيني الصعود للمسرح، وأثناء اتجاهها إليه، قالت لها الإعلامية بوسي شلبي: "قوليه إنتي بالتلات بنات" وسط تصفيق حار من الحضور.