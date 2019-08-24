بعد إعلان اعتزالها.. إليسا تنشر فيديو من أمام البحر في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها من أمام البحر، وعلقت قائلة: "استرخاء في لندن".
وعلق وديع النجار، الصديق المُقرب للفنانة إليسا : "جميلة، ذكية،قوية، أمينة، بحبك، استمتعي في لندن".
وصدمت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها مؤخرًا بالإعلان عن اعتزالها، بعد صدور ألبومها الغنائي المقبل، المقرر طرحه بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر المقبل، ويضم الألبوم 12 أغنية.
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A post shared by Elissa (@elissazkh) on Aug 23, 2019 at 5:12am PDT
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