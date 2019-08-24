بملابس ملاكمة و"فانلة حملات".. إطلالات محمد رمضان في حفل الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصوير-محمود عبدالناصر وعلاء أحمد:

انتهى منذ قليل حفل محمد رمضان الأول بالساحل الشمالي، والذي أقيم بإحدى القرى السياحية.

وظهر رمضان خلال الحفل بأكثر من إطلالة، كما فعل في أولى حفلاته الغنائية بالتجمع الخامس، حيث بدأ رمضان الحفل بجاكيت بدلة أبيض، ثم خلع البليزر، وظهر بـ "سديري".

Advertisements

وبعد دقائق ظهر رمضان بقميص أسود شفاف، ثم ظهر بفرو وهو اللوك الذي ظهر به في كليب "بابا"، كما ظهر بفانلة داخلية سوداء.

وظهر رمضان في أجزاء من الحفل بملابس الملاكمة.

وشهد الحفل قبل انطلاقه حالة من الهرج والمرج أمام البوابات، وداخل الحفل بعد أن فقد الأمن سيطرته على الجمهور بسبب التدافع، والانتقال بين الدرجتي الأولى والثانية.

الحفل من إخراج تامر كرم، ويُقام بالتعاون بين المنتج ياسر سليم شركة (بلاك آند وايت)، وبإدارة أعمال شركة (مزيكا) للمنتج محمد محسن جابر، وفريق العمل به يضم وليد الحريري "شاشات وإضاءة"، وسامي يوسف "ألعاب نارية"، وتامر فوزي "مسرح"