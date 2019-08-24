أول صورة لزوجة كريم فهمي مع مولودته الجديدة "جميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، أول صورة مع مولودتها الجديدة جميلة، أثناء تواجدها بالمستشفى.
وعلقت داينا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام": "الحمد لله.. جميلة كريم فهمي".
وأعلن كريم الخبر لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب في تعليقه على صورة تحمل اسم ابنته جميلة فهمي: "الحمد لله ربنا رزقنا بجميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت على خير، يا رب احفظلي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة، آمين".
وتزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي في عام 2015، وانجب منها ثلاث بنات "ناعومي - كاميليا - جميلة".
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