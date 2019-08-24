بالفيديو| رشوان توفيق: أذهب لقبر زوجتي كل يوم فجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حل الفنان الكبير رشوان توفيق، ضيفا على برنامج "الجمعة في مصر"، المعروض على قناة "إم بي سي مصر".

وخلال اللقاء قال الفنان رشوان توفيق، إنه يذهب لقبر زوجته كل يوم فجرا بمفرده، مشيرا إلى أن زوجته معه ولم تفارقه لحظة واحدة.

يذكر أن زوجة الفنان الكبير قد رحلت في 16 يوليو الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.