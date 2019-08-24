تألق الفنان عمرو دياب بأغنية "يوم تلات" خلال إحيائه حفل زفاف بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنانة دينا الشربيني.
وسط تصفيق حار من قبل الحضور، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من الحفل، وكذلك الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه على موقع "إنستجرام".
وحرص عمرو دياب خلال الحفل على النداء على دينا الشربيني في "المايك" من على خشبة المسرح،
يذكر أن أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمرو دياب ينادي على دينا الشربيني في "المايك" قبل غنائه بحفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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