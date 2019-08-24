بالفيديو.. عمرو دياب ينادي على دينا الشربيني في "المايك" قبل غنائه بحفل زفاف



تألق الفنان عمرو دياب بأغنية "يوم تلات" خلال إحيائه حفل زفاف بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنانة دينا الشربيني.



وحرص عمرو دياب خلال الحفل على النداء على دينا الشربيني في "المايك" من على خشبة المسرح،

وسط تصفيق حار من قبل الحضور، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من الحفل، وكذلك الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

يذكر أن أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

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