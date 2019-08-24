بالصور.. كواليس مسابقة "الكوسبلاي"

كشف متسابقين الكوسبلاي عن سر أختيارھم للشخصيات الرسوم المتحركة، وألعاب الفيديو، والتي جسدونھا في المسابقة المقامة بمھرجان "إيجيكون" في دورته الصيفية، على خشبة مسرح الجريك كامبس.



وأوضح أحمد الجوھري سبب تجسيده لشخصية إرين ييجر من مسلسل "أتاك أوف تايتن"، هو شدة إعجابه بالشخصية.

وقال أحمد السعدني عن شخصية إيتشيجو كوروساكي من الأنمي "بليتش"، أنه أختارها حباً في الشخصية.

بينما أختار أكرم منسي شخصية الفرعون أتيم من سلسة "يوجي يو"، لإرتباطه بالثقافة المصرية القديمة .



أما عن شريف ميجا، فجسد شخصية من ابتكاره و أسماھا على أسم شھرته.

وعن شخصيات الرعب فقد جسد أحمد الجزار شخصية بان فوكس شون أوف جراي، والذي اختارھا لأنه من ھواة الرعب السلسة الشهيرة "سفن ديدلي سينس".

بينما جسدت نور وولفرينا، شخصية تدعى "أمونيت"، من إبتكارھا و ھي عبارة عن

مومياء.

أعرب أحمد الحبيشي عن إعجابه بجدية شخصية كيريتو من سلسة "سورد آرت أونلاين".

بينما أختار مصطفى اسكانور، شخصية ماركس مان من لعبة موبايل ليجند، لأنها شخصيته المفضلة في اللعبة.

وجسد مينا ناروتو، شخصية ناتسو من أنمي فايري تايل، لأنه وجدها مماثلة لشخصيته، التي تحب أصدقئها، وتحرص دائماً علي حمايتهم.

وجسد أيضآ زياد سلفاتور شخصية بوروتو من ذات السلسة، لإعجابه للطبيعة المتمردة لدى الشخصية.

ولأول مرة جسدت لبنى إيلي شخصية دامو ستحيل.

وأدى عثمان أحمد شخصية راي من مسلسل نيفرلاند الموعودة، لشدة إعجابه بها.

بينما أعرب محمد ثروت عن عشقه لشخصية وودي بطل سلسلة أفلام لعبة قصة، والتي جعلته يجسدها على الواقع.

وعن ألعاب الفيديو جسد عمر أشرف شخصية ناين أس، من

لعبة نير أوتوماتا.

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بينما أدى أحمد كايتو، شخصية فيرجل، من سلسلة ألعاب ديفل ماي كراي اليابانية، وذلك لإعجابه بكاريزما الشخصية بالإضافة لقصته المتمحورة حوله.

وأدى أيضآ زياد عماد شخصية إتسيو أوديتوري من لعبة أساسنز كريد، من أجل أستغلال مھاراته كلاعب جمباز، بالإضافة، لحبه للشخصية لجميع أجزاء المراحل.

و بخلاف أغلب شخصيات المھرجان المستوحاة من عالم الأنيمي، ھناك من جسد شخصيات من عالم مارفل وعالم دي سي كوميكس، ومنھم أحمد ذكري، الذي أدى شخصية ثور بھيئته البدينة مستوحياً شكله من فيلم أفينجرز، وأختاره لأنه يشكل تحديا جديدا عليه.



وأختار مالك جمال، شخصية لوكي أخو ثور و عدوه اللدود، لأنه وجد أن الشخصية تلائمه، كما وجد أنه قادر على تجسيده بالإضافة أن لوكي شخصيته المفضلة.

ومن دي سي كوميكس أدت نادين كيونا شخصية رايفن، من فريق مراهقو التايتنز، وأدت إسراء حلمي شخصية هارلي كوين، بينما جسدت منةذكري شخصية أنثى الجوكر، وهي نسخة مؤنثة من الجوكر، وذلك حباً لشخصيتها المجنونة.

وخطف الأنظار عمرو عادل، لتجسيدة شخصية ملك البوب مايكل جاكسون، والتي أبھرت لأول مرة جميع الحضور بالمھرجان، وذلك لإجادته حركاته.