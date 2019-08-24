شاهد.. سما المصري لـ ريهام سعيد: “هافشخك وريحة جسمك معفنة”!

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - شنت الفنانة المصرية سما المصري هجوما شرسا على مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال برنامجها “صبايا”، عن من يعانون من السمنة ووصفها لهم بأنهم عبء كبير على الدولة.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو هاجمت فيه ريهام سعيد قائلة: “ريهام سعيد اللي بتتريق علي اللي عندهم سمنة وبتقول ان ريحة عرقهم وحشه لما قابلتني مع فتاة المول كانت ريحة عرقها معفنه مع انها رفيعه طبعا خست بعد الشفط والنحت والتكميم”.