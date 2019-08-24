أصالة تُطلِق أغنيتها الجديدة "جداً جداً"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "جداً جداً" من ألبومها الجديد "في قربك" بشكلٍ حصري عبر تطبيق Deezer. وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقي شريف قاسم. ولقد نشرت رابط الاستماع إليها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"

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