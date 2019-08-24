شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مشاهد خطرة من فيلم James Bond فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور صناع فيلم James Bond عدد من المشاهد الخطيرة في إيطاليا، حيث استعان مخرج العمل بدوبلير للقيام بمشهد قفز دانيال كريج من اعلي جسر علي ارتفاع 150 قدم ، وهو أحد المشاهد الخطيرة.

صناع فيلم James Bond استقروا على اسم للفيلم الذى يعد آخر جزء بالسلسلة الشهيرة للنجم دانيال كريج التي تعتبر أنجح سلسلة فى تاريخ أفلام جيمس بوند الشهيرة، وذلك بعدما أعلن الحساب الرسمي للفيلم على السوشيال ميديا اختياره "لاوقت للموت" ليكون اسم الفيلم بدلاً من25 James Bond .

تغيير اسم الفيلم لم يكن مفاجئاً بالنسبة لعشاق افلام السلسلة الشهيرة خاصة أنه كان معروف ان هذا الاسم لا يعد سوي اختيار مؤقت قبل أن يختاروا الاسم النهائى للفيلم المقرر طرحه عام 2020 وتحديداً فى الثالث من ابريل داخل دور العرض البريطانية قبل عرضه فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الثامن من الشهر ذاته.

فيلم "لا وقت للموت" يقوم ببطولته النجم دانيال كريج ويشارك فى البطولة رامي مالك بدور الشرير الذى يسعي للقضاء على بوند.

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