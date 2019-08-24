ريا أبي راشد تحتفل بدخول ابنتها للمدرسة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

اعربت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد عن سعادتها بدخول ابنتها الوحيدة «لولا» المدرسة، وشاركت متابعيها فرحتها بصور لتجهيزات ابنتها لأول يوم دراسي في حياتها.

ريا نشرت صوراً استعرضت فيها أهم الأشياء التي جهزتها مع ابنتها تحفيزاً لها على الدراسة، بداية من «الشراشف أو غطاء السرير»، مروراً بزجاجة الماء، وحافظة الطعام، وحتى الحقيبة المدرسية، واللاصقات التي ستضعها على كافة الأغراض التي ستلازمها في المدرسة، وكان لافتاً طباعة اسم «لولا» على كافة التجهيزات، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء ملامحها.

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وفي تعليق على الصور، كتبت ريا: «ما عادت بيبي خلص .. لولا مستعدة للمدرسة! كتير انبسطنا ونحنا عم نجهّز مطرة المي (الخالية من مادة ال BPA)، علبة الأكل، وحتى الشراشف الجديدة المعمولة خصوصي!⠀ أهم شي بالنسبة إلي (وبفتكر كل الإمهات رح يوافقوني) إنه ولا شي يضيع هالسنة مشان هيك جبنا ستيكرز شخصية تنلزقها عكل أغراضها! مش بس بينفع نغسلهم، كمان شكلن بياخد العقل».

يُذكر أن ريا انجبت مولودتها الأولى والوحيدة «لولا» 7 يوليو 2016 من زوجها، الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو.

من ناحية أخرى، تواصل ريا أبي راشد تصوير موسم جديد من برنامجها الشهير «Scoop With Raya»، المعروض عبر شاشة mbc، والمعني بمتابعة وتغطية أخبار وأعمال نجوم هوليود.