تامر حسني: كنت أنظر لصور عبدالحليم وأبكي.. ولم يكن معي قيمة المواصلات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة خاصة لجمهوره حثهم فيها على السعي وراء أحلامهم لانه لا يوجد مستحيل مستعيدًا بذلك ذكرياته قبل احترافه المجال الفني.

تامر قال في منشور طويل عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “دايماً بحب احكيلكم مواقف من واقع تجربتي.. من ١٠ سنين كان حاطط صورتي على الحيطة و من غير ماعرف كل دا لما شفته في الحفلة حسيت من رد فعله لما شافني إن أنا بمثلّه حاجة كبيرة و طلب يغني معايا.. وافقت فوراً لإن اللي في قلبه وصلني على طول عشان صادق، اللي عايز اقوله ان حبك و اخلاصك للحاجة بيجذبها ليك بجد زي ما حصل مع محمد كدا”.

وأضاف: “الحقيقه اني بستغرب من بعض الأشخاص اللي نجحوا نجاح كبير انهم ليه مش بيصدروا طاقة نجاح و أمل لجمهورهم و مكتفين بتغذية نفسهم بس..!! و احنا كشباب في عرض أي لمحة أمل تطمنا في ظل عالمنا القاسي اللي مش بيرحم الضعيف”.

الفنان المصري تابع: “أنا بقى عايز أيمن وكل شاب فيكم يشوف نفسه راجل قوي راجل ناجح في اي مجال هو بيحبه و يصدق انه ممكن يوصل و ميقولش مستحيل عشان حلمه يقربله و ينجذبله.. والله يا شباب مفيش مستحيل بس انت صمم و عافر و أهم حاجة متضحكش على نفسك ركز في احسن حاجه انت بتعملها، عشان في ناس للأسف بيكونوا شايفين غلط و بيجروا كتير ورا سراب و لو عملت اللي عليك للنهايه و لقيت انك مش عارف توصل لحاجه عادي دور على حاجه تانيه بسرعه متقعدش تندب حظك، اكيد ربنا شايلك حاجه احسن زي مانا كان نفسي ابقى لاعب كره و فجأه كل الأنديه بيمشوني من غير سبب مع إني لاعب مش سهل بس عرفت بعد فتره ان ربنا كان شايلي حاجه افضل ليا. و حق لا اله الا الله انا بكتبلكم من قلبي و الإحساس دا زاد بعد ما بقيت أب بقيت خايف على شبابنا و ولادنا في المستقبل بشكل كبير جداً مفيش مستحيل يا شباب”.

واستطرد: “انا كنت افضل ابص في صور عبدالحليم و دموعي تنزل عشان نفسي اغني و امثل زيه و أنجح في الإتنين و يحبوني الجماهير في الوطن كله النهارده لما افلامي بتحقق اعلى ايراد في تاريخ السينما المصرية والعربية بفتكر إصراري عالوصول ساعتها و مشياني في الشوارع بالساعات لوحدي ارتب هعمل ايه و اتخيل نفسي وانا الناس بتسلم عليا و مفيش في جيبي اصلاً اي فلوس اركب مواصله ... بفتكر ازاي اخد قرار اني اتحول من شخص باصص على صورة فنان على الحيطه للفنان نفسه اللي صورته دلوقتي على الحيطه نشتغل و نجتهد و نغير يا جماعه ونطور من نفسنا بأيدك تعمل كل حاجه (( مش عاجبك مكانك غيره انت مش شجره”.

وأنهى كلامه بقوله: “من الآخر كدا و مش جايز هو اكيد كلامي رساله لناس كتير فيكم بس الشاطر اللي هيفهم ، ربنا ينور طريقكم و يفرح بيكم اهاليكم”.