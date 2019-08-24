علياء بهات ترفع الأثقال في الصالة الرياضية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تشتهر ممثلة بوليوود علياء بهات بموهبتها الكبيرة رغم صغر سنها، فالجميع مهووس بأفضل مهاراتها في التمثيل، وكذلك بلياقتها البدنية، كما أنها تعطي لجماهيرها من حين لأخر نصائح في اللياقة البدنية.

في الوقت الحالي، ظهر مقطع فيديو خاص بها يظهرها وهي تمارس تمارين صعبة، وتقوم برفع أثقال، حيث تعتمد علياء شكلاً مختلفاً من التدريبات هذه الأيام لتحقيق أهدافها في اللياقة البدنية.

في التفاصيل، نشرت صحيفة newstracklive فيديو تجريبياً لـ علياء نقلاً عن حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر وهي تحمل رمية مميتة ثقيلة وزنها 50 كجم.

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في Instagram Story، أكملت علياء 10 مجموعات من 50 كيلوجراماً، بالإضافة إلى تمارين قفزة في الصناديق، بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق الشديد بشأن لياقتهم البدنية، تعد مقاطع فيديو علياء في اللياقة البدنية ملهمة للغاية.

ظهرت علياء آخر مرة في فيلم “كالانك”، كما تقوم علياء مؤخراً بإتمام التصوير الخاص بفيلم والدها المخرج ماهيش بهات القادم ، “سادك 2” ، بالإضافة إلى العمل مع رانبير كابور في فيلم “براهماسترا” لآيان موخيرجي.

بصرف النظر عن هذين الفيلمين ، ستقوم ببطولة فيلم “إن شاء الله” للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي، وبطولة النجم الكبير سلمان خان. كما ستظهر أيضًا في فيلم كاران جوهر “تخت”.