شيري عادل تعلن طلاقها رسميا من معز مسعود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تردد الكثير من الأنباء عن انفصالهما، خرجت الفنانة المصرية شيري عادل عن صمتها لتؤكد طلاقها رسميا من الداعية معز مسعود.

الفنانة المصرية صرحت بأن الانفصال وقع منذ فترة قريبة، مشيرة إلى أن الطلاق تم في هدوء ودون مشاكل كبيرة، لكنها رفضت ذكر أسباب الانفصال.

الفنانة المصرية أكدت أن علاقة الصداقة بمعز مسعود ما زالت قائمة، ولم تنته بعد، وذلك بدليل الفيديو الذي نشرته مؤخرا، والذي كان بعد الانفصال.

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وكانت قد أكدت عدد من المصادر انفصال الفنانة المصرية شيري عادل عن زوجها الداعية معز مسعود منذ عدة أشهر.

شيري قامت بنشر فيديو لها برفقة مسعود عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، ظهر فيه مسعود وهو يقول مازحا: “ده بجد انتي مجنونة ممكن نشتغل”، وهو ما اعتبره الكثيرون تكذيب لأنباء الطلاق، لكن شيري قصدت التأكيد على علاقة الصداقة التي تربطهما حتى بعد الانفصال.

يذكر أن زواج شيري عادل، ومعز مسعود، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورهما وذلك كون الزواج تم قبل الإعلان عنه بشهور، كما أن طريقة الإعلان جاءت غريبة حيث جاء في نهاية بيان عن الإعلان عن تقديم جزء ثاني من مسلسل «السهام المارقة»، والذي تقوم ببطولته شيري عادل، والعمل من إنتاج معز مسعود.

وكانت شيري عادل قد عاشت قصة حب مع الداعية معز مسعود، وذلك أثناء تصوير مسلسل «السهام المارقة»، وشاركت شيري في بطولته، وهو من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود.