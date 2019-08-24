رضيع تولجهان سايشمان يشاركه بطولة مسلسله الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم التركي تولجهان سايشمان بقبوله مشاركة نجله «إيفهان» الذي يبلغ 3 أشهر ونصف من عمره في مسلسله الجديد «البطل».

«إيفهان» صور بالفعل مشاهده على مدى يومين، حيث يجسد دوره في الحقيقة، على أن يكون ابن تولجهان الذي يجسد دور ملاكم، وقد نشرت النجم التركي صورة من كواليس التصوير، ظهر فيها يرفع ابنه من داخل الحلبة، وهو ما شوّق وزاد حماس الفانز نحو العمل المنتظر عرضه قريباً.

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يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «إيفهان» مايو الماضي.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أمل واحد يكفي» آخر عمل عُرض لتولجهان سايشمان، وقد شارك في بطولته أمام نجمة مسلسل “قيامة أرطغرل” التركية إسراء بلغيش تورا، إلأ أن الشركة قررت وقفه بعد الحلقة السادسة منه نتيجة ضعف نسب المشاهدة، على الرغم من كونه المسلسل الذي عاد به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعماله، مسلسل «اللؤلؤة السوداء»، وقد تعاون فيه مع النجمة التركية هاندة إرتشل، حيث اوقفت الشركة المنتجة للعمل، عرض المسلسل، بعد الحلقة العشرين منه نتيجة انخفاض نسب المشاهدة.