ابنة عامر خان تنشر صورة مع صديقها مع رسالة غامضة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أكدت إيرا خان، ابنة النجم الهندي الكبير عامر خان، أنها تقيم علاقة عاطفية مع ميشال كيربالاني، وهو موسيقي طموح، كانت خان قد أثارت ضجة كبيرة عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي انستجرام بسبب أول جلسة تصوير فوتوسيشن خضعت لها مؤخراً، حيث تميزت بجرأتها الكبيرة رغم حداثة عهدها بالوقوف أمام الكاميرا.

أما في الوقت الحالي، فقد شاركت ابنة سوبر ستار عامر خان على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صورة لحبيبها ميشال وهو يعانقها من الخلف، تقول في تعليقها، “كل شيء سيكون على ما يرام”.

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على الرغم من أن بعض المعجبين وجدوا أن الصورة “لطيفة”، سأل أحدهم: “لماذا؟”، طلب منها مستخدم آخر توضيح ما تعنيه بـ “كل شيء”.

الجدير بالذكر أنه رغم شهرة والدها الكبيرة في الهند والعالم، لكن محاولة ايرا الابتعاد عن الأضواء دائما ما تفشل، حتى أنها لا تزال في طليعة عناوين الأخبار لأسباب مختلفة، ومنها علاقتها العاطفية الجديدة.

وبعيداً عن الحياة العائلية، يتحضر النجم الهندي ​عامر خان​ للعمل لتصوير فيلمه الجديد “​Lal Singh Chaddha​”، وافادت وسائل اعلام هندية ان الفيلم مقتبس عن الفيلم الهوليوودي “فورست جامب” الشهير.