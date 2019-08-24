منة فضالي توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” بمجموعة صور تجمعها بالنجم اللبناني نيكولا معوض.

وكشفت من خلال الصور عن العمل الجديد الذي سيجمعهما وهو بطولة فيلم “ماكو”.

منة فضالي علقت على الصور قائلة: “سعيدة جدًا بلقائك حبيبي وبالعمل معًا بفيلم جديد.. أتمنى أن نقدم شيئاً مختلفاً إن شاء الله”.

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الصور حصدت على العديد من التعليقات التي عبرت عن سعادتها بهذا التعاون بينهما ولكن منة فوجئت بتعليق من متابعة لها تقول: “ابتسمتك مبقتشش حلوة زي الأول نفخ شفايفك قالب شفتك لفوق”.

الفنانة المصرية ردت بطريقة ساخرة على هذا التعليق، وقالت: “طب ياريت أنفخ والله نفسي بس للأسف مليش أنا في النفخ.. أنا كده طول عمري وعاجبه الناس”.

فيلم “ماكو”، الذي تشارك في بطولته بجانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان التركي مراد يلدريم، وقصي خولي، وناهد السباعي، وغيرهم.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين، والمسلسل بطولة عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز. ‏