فنان سعودي يفتح النار على ناصر القصبي وعبدالله السدحان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح فنان سعودي النار على مواطنيه الفنان ناصر القصبي والفنان عبدالله السدحان، بسبب ما وصفه اجحافاً منهما لحقه، ونسياناً لفضله.

الفنان السعودي خالد منقاح اتهم القصبي والسدحان بتهميشه منذ نجاح مسلسلهما “طاش ما طاش”، حيث قال: “كانا يجلسان على مكتب بسيط وكانت سيارتيهما بالتقسيط، و90% من تصوير المسلسل كان في منزلي لأنهما لم يستطيعا استئجار مكان”.

وأضاف: “لما صار عندكم قرشين نسيتوا أخوكم”، مؤكدا أنه كان دائما يقوم بحل المشاكل التي كانت تقع بين القصبي والسدحان، بالإضافة إلى مشكلاتهما اشخصية وفي الإعلام.

يذكر أن الخلافات قد نشبت مجددا بين الفنان السعودي عبدالله السدحان ومواطنه الفنان ناصر القصبي، وذلك بعد أن أقام الأخير دعوى قضائية ضد السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة “الهدف للإنتاج الإعلامي”، التي يملكانها وأنتجت مسلسلهما الشهير “طاش ما طاش”.

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القصبي طالب في دعوته باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 وموديل 73 من السدحان، وهو ما أشعل غضب الأخير وهاجمه، على حسابه الخاص على موقع “تويتر” واتهمه بقلة المروءة.

السدحان كتب: “اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه”.

وكان عبدالله السدحان وناصر القصبي قد انفصلا فنيا بعد شراكة دامت لمدة 20 عاما في مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي الذي قدما منه مواسم كثيرة، وحقق جماهيرية واسعة.

وعن أسباب انفصالهما فنيا بعد مسلسل “طاش ما طاش”، أكد السدحان أن القصبي هو السبب، حيث رد على سؤال أحد متابعيه حول هذا الأمر، قائلا: “سؤال غريب ليه عبدالله ما يرجع لزميله اولاً انا ما احب الريوس ثانياً انا ماتركت البلد واهلها مازلت في مكتبي الي قدم وسيُقدم لذا السؤال لغيري”.