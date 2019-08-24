مروة ناجي تتألق في رابع فعاليات مهرجان محكى القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة المصرية مروة ناجي حفلا غنائيا في رابع فعاليات مهرجان محكى القلعة، في دورته الـ ٢٨ تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر.

وبدأت الفنانة المصرية أولى حفلاتها الصيفية بمحكى 3 بقلعة صلاح الدين، وذلك من خلال إحياء الليلة الرابعة تحت قياده المايسترو علاء ياسين.

وقامت مروة ناجي بغناء أحدث أغانيها “حبيت من قلبي”، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني التراث، إلى جانب أعمالها الخاصة.

Advertisements

ومن بين الأغاني التي أطربت بها الحضور: “حبيت من قلبى، الخلق محسوبة، موال برضاك، سهر الليالي، حبينا واتحبينا، و أما براوة”، وغيرها.

يذكر ان مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، يعقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم كل من المطرب علي الحجار، والمطرب محمد الحلو، والمطربة نادية مصطفي، ورئيس مهرجان الموسيقى العربية دكتورة جيهان مرسي.

كما أحيا أولى فقرات المهرجان فرقة كايرو استبس والمطرب علي الهلباوي، وانهت الفقرات مطربة الأوبرا مي فاروق.