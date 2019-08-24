ميريام فارس تحول «تي شيرت» زوجها لفستان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس محبيها بصورة طريفة، ظهرت فيها ترتدي «تي شيرت» زوجها، كفستان.

ميريام التي بدت على طبيعتها بدون ماكياج، كتبت معلقة على الصورة: «استوليت على خزانة ملابس زوجي»، حيث لاقت الفنانة تفاعلاً قوياً من الفانز الذين أكدوا على طرافة الصورة، في الوقت الذي اعرب أغلبهم عن أمنيتهم في رؤية وجه زوجها، والذي تخفيه عن الإعلام حتى الآن بسبب رغبته في عدم تسيلط الأضواء عليه بحسب تفسيرها.

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يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.

من ناحية أخرى، كان كليب «قومي» آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.