غادة عبدالرازق تتألق في جلسة تصوير جديدة.. هل لجأت للفوتوشوب؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد فضة.

غادة تألقت في الجلسة بإطلالة كلاسيكية من تنسيق الإستايلست عبير الأنصاري، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بأنامل مصفف الشعر أسامة درويش.

الفنانة المصرية تزينت بمكياج هادئ بلمسات الماكييرة زينب حسن، والتقطت صور الجلسة وسط الورود، مما أضفى عليها مزيدا من الجمال والسحر.

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غادة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت على إعجاب عدد كبير منجمهورها، إلا أن البعض اتهمها باللجوء لتقنية الفوتوشوب، حيث أن ملامح وجهها بدت مختلفة بعض الشيء.

وكانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قد احتفلت بعيد ميلادها في شهر يوليو الماضي، وذلك خلال تواجدها في جزر المالديف لقضاء أجازتها الصيفية هناك.

الفنانة المصرية احتفلت بعيد ميلادها مع عدد من اصدقائها، والذين احضروا لها قالب كيك صغير ووضعوا به شمعة، وقاموا بالغناء لها اغاني عيد الميلاد، وسط سعادتها الشديدة.

والفنانة المصرية غادة عبدالرازق من مواليد يوم 6 يوليو عام 1965، اي أنها تبلغ من العمر حاليا 54 عاما.