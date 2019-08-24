الممثلة الهندية إيشا جوبتا تتعرض لحادث سيارة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رغم أن الجمهور يفتقدها على الشاشة الكبيرة منذ وقت ليس بقصير ، إلا أن النجمة الهندية إيشا جوبتا Esha Gupta نشطة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير أشارت الى تعرض الممثلة يوم الأربعاء 21 أغسطس لحادث سيارة، ولحسن الحظ لم تتعرض لأي إصابات.

وقع الحادث في مومباي خارج مستشفى ليلافاتي، وبعد ذلك بفترة وجيزة، نشرت إيشا جوبتا صورة للسيارة التي اصطدمت بها سيارتها، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تقول في تغريدتها، “بحاجة إلى مساعدة ، هذه السيارة خبطت سيارتي بشدة اليوم خارج مستشفى، ليلافاتي مومباي بوليس MumbaiPolice الرجاء المساعدة.”

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شرطة مومباي أيضا كانت سريعة بشكل كبير في استجابتها، ويبدو أن المسألة قد تم حلها بسرعة كبيرة حيث شكرت الممثلة شرطة مومباي بتغريدة.

في الشهر الماضي ، تم رفع دعوى قضائية، ضد ممثلة بوليوود إيشا غوبتا من قبل رجل أعمال في دلهي بعد أن اتهمته بسوء السلوك الجنسي.

رفع روهيت فيج ، رجل الأعمال المقيم في دلهي ، قضية تشهير من خلال المحامي فيكاس باهوا بموجب المادتين 499 و 500 من قانون العقوبات الهندي في محكمة ساكيت ، نيودلهي، سعى رجل الأعمال في بلاغه إلى مقاضاة الممثلة ومعاقبتها بموجب أحكام القانون. كما طلب التعويض المناسب لصالحه.