شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد رمضان يظهر بـ "6 لوكات" فى حفله بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد رمضان حفلا غنائيا، بإحدى شواطئ الساحل الشمالى، حضره عدد كبير جمهوره ومحبيه منذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب.

وارتدى محمد رمضان خلال الحفل، أزياء مختلفة سيطر اللون الأسود عليها، فيما حضر الحفل عدد من نجوم الفن والرياضة.

وقدم رمضان، مجموعة كبيرة من أغنياته التى صورها على طريقة الفيديو كليب والأغانى المنفردة أيضا منها، مافيا، نمبر وان، أنا الملك، أقوى كارت، القمر، فيرس، و3 أغنيات جديدة"السلطان، فرزاتشى، كزانوفا".























































































































































































































