شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مروة ناجى تتألق فى مهرجان أوبرا الإسكندرية الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت دار الأوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا للمطربة مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو الدكتور علاء ياسين ضمن فاعليات مهرجان أوبرا الإسكندرية الصيفى.

بدأ الحفل بموسيقى القلب الدافىء أداء الفرقة الموسيقية، ثم شدت مروة ناجى بباقة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل منها أما براوة.. ال جانى.. حلوة يا بلدى.. التوبة.. وحياتك يا حبيبى.. سهر الليالى.. ومن روائع كوكب الشرق برضاك..ألف ليلة وليلة وأنت عمرى".

ومن أغانيها الخاصة أهدت مروة ناجى إلى جمهور الإسكندرية أغنية "يا إسكندرية" وهى من أحدث أعمالها الفنية وأغنية حبيت من قلبى.

Advertisements