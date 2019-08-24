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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت وحيدة فى شوارع لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة كريستين ستيوارت وهي تستمتع بأوقاتها وحيدة في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد ظهورها المتكرر مع صديقتها الجديدة في أكثر من مكان.
من جانب آخر تنتظر ستيورات عرض فيلم المغامرة والإثارة Underwater ، والمقرر عرضه يوم 10 يناير المقبل فى دور العرض السينمائى.
الفيلم بدأ تصوير أولى مشاهده فى عام 2017 الماضى، ومر بالعديد من التوقفات بسبب انشغال أبطال العمل بالعديد من الأعمال السينمائية الأخرى.
فيلم Underwater يدور أحداثه حول مجموعة من العلماء المحاصرين تحت المياه، بعد انهيار زلزال كبير فى كوكب الأرض، ويحاولون الخروج من تحت الماء لبر الأمان، بعد أن تم تدمير مختبرهم، والفيلم من بطولة كريستين ستيوارت.
كريستين ستيوارت (1)
كريستين ستيوارت (2)
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