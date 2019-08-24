شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. هانى شاكر يبدأ حفله فى مهرجان القلعة بأغنية "بلدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم هانى شاكر، حفله الغنائى على مسرح محكى 3 ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28، بأغنية "بلدى" التى أشعلت حماس الجمهور الحاضر الذى حضر منذ الدقائق الأولى من أجل الاستمتاع بصوت أمير الغناء العربى، والذى تعدى أكثر من 15 ألف متفرج.

وتهدف الفعاليات والأنشطة الثقافية بالمهرجان لجذب أكبر عدد من الجماهير بهدف عرض وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان، وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية، وتشهد أيضا جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، حيث تشارك فرق وفنانون من تونس، الجزائر، غينيا وناميبيا.

يشار إلى أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، هانى شاكر، احمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والايقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا .



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (1)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (2)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (3)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (4)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (5)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (6)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (7)

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حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (8)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (9)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (10)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (11)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (12)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (13)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (14)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (15)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (16)



حفل هانى شاكر فى مهرجان القلعة (17)