ليالي الصيفية| ليلى علوي تستمع بالبحر و"الشرنوبي" بحمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد لكم في هذا الباب صور النجوم في رحالتهم الصيفية.

سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة، جمهورها بصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وذلك أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وظهرت سارة بالمايوه من أمام البحر.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في مطروح، وظهرت منة بالهوت شورت مع أحد أصدقائها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في جزيرة ميلوس باليونان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

إنجى شرف

نشرت الفنانة إنجى شرف، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، في أحد الأماكن الساحلية، وظهرت بالهوت شورت.

ياسمين صبري

نشرت ياسمين صبري، صورة من قضاء عطلتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية، وظهرت في الصورة مع دراجتها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة لها من إجازتها الصيفية في كان الفرنسية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها على إسكوتر.

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كريم محمود عبدالعزيز

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحد الأماكن الساحلية، وظهر فيها مع الفنان شيكو وعلق عليها ساخرا "مين دول".

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها داخل حمام السباحة.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها في أحد الأماكن الساحلية في لندن.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس ابو الحسن، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها في أحد الأماكن الساحلية.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة لها من إجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة نالت إعجاب محبيها.

ليلى علوى

ونشرت الفنانة ليلى علوى، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها بالساحل، وظهرت ليلى أثناء استجمامها أمام البحر.

فرح علي

نشرت الإعلامية فرح علي، صورة لها من إجازتها الصيفية في إحدى الساحلية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

جويل ماردينيان

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحمل ابنها أمام حمام السباحة.