شباب يحاولون اقتحام مسرح محمد رمضان.. والأخير يستجيب لشخص واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر وعلاء أحمد:

حاول أربعة شباب من جمهور حفل محمد رمضان الذي يقام الاَن بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، اقتحام المسرح والوصول إليه لالتقاط صور تذكارية أثناء قيامه بالغناء.

و نجح أمن المسرح في التصدي لهؤلاء الشباب، ومنعهم من الوصول لرمضان، باستثناء شابًا واحدًا من ذوى القدرات الخاصة، حيث سمح رمضان بصعوده، واحتضنه، ثم طلب من جمهوره الهتاف للشاب "بنحبك"، واستجاب الجمهور لطلبه، وسط موجة من التصفيق.

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ودخل الفنان محمد رمضان على المسرح بسيارة، ونزل منها حاملا حقيبة وسيجار في فمه، وذلك خلال حفله الأول بالساحل.

وظهر رمضان بجاكيت بدلة أبيض، ثم خلع الجاكيت ليغني بـ "سديري"، وحمل رشاشًا في يده، وقد شهد الظهور الأول لرمضان على المسرح تفاعل جماهيري كبير.

وقد شهد الحفل قبل انطلاقه حالة من الهرج والمرج أمام البوابات، وداخل الحفل بعد أن فقد الأمن سيطرته على الجمهور بسبب التدافع، والانتقال بين الدرجتي الأولى والثانية.

الحفل من إخراج تامر كرم، ويُقام بالتعاون بين المنتج ياسر سليم شركة (بلاك آند وايت)، وبإدارة أعمال شركة (مزيكا) للمنتج محمد محسن جابر، وفريق العمل به يضم وليد الحريري "شاشات وإضاءة"، وسامي يوسف "ألعاب نارية"، وتامر فوزي "مسرح".