هند صبري بإطلالة مميزة وأحمد العوضي في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى

نشرت ندى موسى صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: "لا يوجد حلم، أفضل من أن تصنع مستقبلك" وهي مقولة لفيكتور هوجو.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وأثنى المعجبون على إطلالتها واصفين أياها بالملكة، وعلقت هند عليها: " بعد العاصفة يأتي الهدوء".

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحير، صورة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة، حيث ظهرت بفستان أسود قصير.

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها داخل صالة الجيم، أثناء ممارسة التمارين الرياضية التي يحرص عليها.

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رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها باللون الأبيض وأسود، وعلقت عليها "الجانب الآخر".

زاب ثروت

نشر الفنان زاب ثروت، صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، خلال تواجده في الجيم، وعلق عليها ساخرا من نفسه " كابتن بسام"، في إشارة إلى شخصية بسام في الكارتون الشهير "كابتن ماجد".

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية أنابيلا هلال صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها مسترخية، وعلقت عليها " الاستعداد للتصوير".

عاصي الحلاني

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ليوثق بها لحظة وصوله تونس.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير، وهي ترتدي تي شيرت أسود.