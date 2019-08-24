بالصور.. تفاصيل حفل نور خان في الجريك كامبس

أحيت الليلة الفنانة نور خان حفلاً غنائياً، على خشبة مسرح الجريك كامبس، وذلك ضمن مهرجان إيجيكون في دورته الصيفية.
ولاحق"، "طوكيو غول"، "ناروتو"، كما شاركها في الحفل كل من الفنان
وتألقت الفنانة نور خان بباقة لامعة من أغاني سبيستون، والأنمي، ومنھا: "أنستازيا"، "أنا وأخي"، "الفيل بابار"، "بوكيمون"، "دروب ريمي"، "كونان"، "أبطال الديجيتال"، "هزيم الرعد"، "دراجون بول"، "سابق
بهاء الكريسلي من باند "سيجادوراس"، و الفنان أحمد صفوان من باند "وجود".
يذكر أن الفنانة نور خان شاركت في مسابقة "غناء المرأة المصرية" التي نظمتھا "سفارة الولاياتالمتحدة في مصر" في عام 2012 ، و قدمت عروضھا على الھواء مباشرة في "ساقية الصاوي الثقافية"، و في الفترة التي سبقت ھذا الحفل الموسيقي، حضرت بين المتسابقين ال 16 في العديد من ورش العمل بقيادة خبراء الصناعة "نيفين علوبة"، و قدمت أول أغنيتھا الأصلية "غرباء" مع الفنان عبدالله محمد، و الأغنية مأخوذة من القصيدة المشھورة "غرباء" لسميح القاسم.
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