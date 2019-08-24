فيديو.. فهد الظنحاني يوجه عدة رسائل بعد فوز بني ياس على الشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد فهد الظنحاني، حارس مرمى فريق بني ياس، أن الفوز على الشارقة يعد دفعة معنوية مهمة للفريق في بداية الموسم الجديد.
ونجح بني ياس في افتتاح موسمه الجديد بالفوز بثنائية نظيفة على حساب الشارقة بطل دوري الخليج العربي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج العربي.
وقال الظنحاني، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "الفوز على الشارقة إيجابي ويعطينا دفعة لما هو قادم، أتمنى أن نجتهد ونحاول، ثم يأتي التوفيق من عند الله".
وأضاف: "اللاعبون الصاعدون قدموا كل ما لديهم، أتمنى لهم التوفيق وللجميع في هذا الموسم الصعب".
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