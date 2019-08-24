شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه يوم 25 سبتمبر.. برومو ترويجى للموسم الثالث من Glitch والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Netflix عن موعد العرض الأول للموسم الثالث والأخير من Glitch، وذلك من خلال فيديو ترويجى على حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
وتدور أحداث المسلسل الدرامي الأسترالي في بلدة صغيرة حيث قام بعض الأشخاص من الموت، ويحاولون معرفة سبب عودتهم، ومن المقرر عرض الموسم الثالث والأخير من المسلسل يوم 24 سبتمبر، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".
وتشمل قائمة الممثلون باتريك برامول ، جينيفيف أورايلي ، إيما بوث ، إميلي باركلي ، نيد دينهيه ، شون كينان ، هانا مونسون ، آرون ماكغراث ، ورودجر كورسر.
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