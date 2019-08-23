شاهدوا.. حلا الترك تشعل مواقع التواصل برقصها الغريب في المنزل

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 11:49 مساءً - وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة رقص الفنانة الشابة حلا الترك بحماس، مما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت ” حلا ” بالمقطع أثناء وجودها في المنزل وهي تستمع إلى أحدى الأغنيات، لتبدأ بعدها بالرقص بطريقة غريبة جداً.

وأثار الفيديو اهتمام عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على ” إنستجرام ” .

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