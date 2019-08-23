شاهدوا.. إيقاف برنامج “صبايا” لريهام سعيد

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 11:49 مساءً - قررت ادارة ​شبكة قنوات الحياة المصرية​ ايقاف برنامج “​صبايا​” لل​إعلام​ية المصرية ​ريهام سعيد​، وذلك بعد تصريحاتها المسيئة لأصحاب السمنة، قائلة في برنامجها: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”.

ويستمر ايقاف البرنامج الى ان تنتهي تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام.

واشارت شبكة قنوات “الحياة” الى أنها حريصة على احترام مشاهديها، وترفض اي اهانة او اساءة لهم.

الجدير ذكره ان ريهام تعرضت للكثير من الانتقادات بعد تصريحها، اذ ان الشاعر الغنائي المصري ​أمير طعيمة​ قال: “ريهام سعيد حتى الحماقة لازم يبقى ليها حدود و خطوط حمراء”.