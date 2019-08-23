جيسي عبدو تحتفل بعدي ميلاد والدتها على ظهر الجمل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو بعيد ميلاد والدتها، وفاجأت متابعيها بنشر صورة مميزة تجمعهما من أجواء زيارة لمنطقة أهرامات الجيرة في مصر.

جيسي ووالدتها ظهرتا على جمل، وقد هنأتها الفنانة بتعليق كتبت فيه: «يا ماما يا عيوني انتي يا كل الطاقة الإيجابية وكل الحياة ما بقدر بحياتي كلها اشكرك على كل شي عملتيلنا ياه بس بطلب من الله يخليلي ياكي ويحميلي ياكي وضلّك قوية وكلّك حياة وفرح .. ينعاد عليكي بكل شي حلو متلك ومتل قلبك و بكل شي بتتمني وبتستاهلي».

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فانز جيسي تفاعلوا مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها الفنانة بعيد ميلاد والدتها متمنين لها دوام الصحة والسعادة، في الوقت الذي لفت فيه أغلبهم إلى قوة الشبه بينهما، معربين عن انبهارهم برشاقة والدتها وجمال ملامحها بالرغم من تقدم عمرها.

يُذكر أن جيسي عبدو شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «صانع الأحلام» سيناريو بشار عباس، إخراج محمد عبدالعزيز، ويشارك جيسي بطولته، مكسيم خليل، طوني عيسى، وغيرهما.