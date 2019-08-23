ارتداه في مبارة لكرة السلة.. بيع قميص رياضي لباراك أوباما بـ 120 ألف دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى عدد كبير من متابعي المشاهير حول العالم، لاقتناء أشياء تباع في المزادات لنجومهم المفضلين، للاحتفاظ بها كتذكارات لهؤلاء النجوم.

ووفقا لما نشر بـ”سكاي نيوز” فقد بيع قميص لرياضة كرّة السلّة كان قد ارتداه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك في مزاد بسعر 120 ألف دولار.

وبحسب ما كشفته دار المزادات القيّمة على عملية البيع هذه، فإن قميص باراك أوباما الذي يحمل الرقم 23 كان يرتديه الرئيس السابق في الثامنة عشرة من عمره، وذلك عندما كان في المدرسة الثانوية في بوناهو في هاواي.

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ووفقا ما أفادت به دار المزادات “هيريتدج أوكشنز”، فقد قدّر سعر القميص قبل طرحه للبيع بحوالي 100 ألف دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان يهوى كرّة السلّة، وقد شوهد مرارا وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوّار.

شبكة «سي إن إن»، ذكرت أن أوباما كان حاضرا عندما شهد لقاء جمع فريقي “جامعة ديوك” و”نورث كارولينا” في كرة السلة بالولايات المتحدة في فبراير، إذ حدثت حادثة غريبة من نوعها، أدت لسقوط اللاعب زايون ويليامسون بعد بداية اللقاء بـ36 ثانية فقط، بعدما تمزق حذاؤه بشكل شبه كلي، الأمر الذي أدى لإصابته وخروجه من الملعب.