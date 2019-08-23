حسام حسني يناقش الماجستير بحضور إيهاب توفيق ونجوم التسعينات.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصل الفنان المصري حسام حسني على موافقة رسالة الماجستير التي تقدم بها وناقشها، تمهيدا لحصوله على شهادة الدكتوراه.
المناقشة أقيمت صباح الأربعاء 21 أغسطس، وحرص عدد من أصدقاء حسام حسني من نجوم التسعينات على مساندته، ومنهم الفنان إيهاب توفيق، والفنان محمد محيي، والفنان علي حميدة، والموسيقار هاني شنودة، والشاعر عنتر هلال والمنتج وائل غنيمي.
كما حرص على حضور المناقشة والدة حسام حسني وابنته آية، وحرص الجميع على تهنئته والتقاط الصور التذكارية معه.
وحسام حسني بدأت موهبته الموسيقية في الظهور منذ الصغر، وكان أول تعارف بين حسام حسني و جمهوره هو ألبوم “لولاش” والذي كان له صدى كبير لدى الجمهور فكان انطلاقة حقيقية لحسام حسني في طريق النجومية، وقام بالتلحين والتوزيع الموسيقي للعديد من نجوم الغناء في العالم العربي منهم :هاني شاكر وعمرو دياب ومصطفى قمر ومحمد محي وسيمون ومحمد العبد.
خاض حسام حسني تجربة التمثيل ثلاث مرات من خلال فيلم “أيس كريم في جليم” و الذي وضع له أيضاً الموسيقى التصويرية، ثم مسرحية “ليلة الدخلة”، و أخيراً مسرحية “فيما يبدو سرقوا عبده” .
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