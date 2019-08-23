جيني إسبر مع كوكبة من نجوم سوريا في حفل خاص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة السورية جيني إسبر من أجازتها والتي قضتها ما بين تركيا واليونان، وحضرت حفل عمادة نجل نايف وديالا الأحمر أصحاب شركة جولدن لاين السورية للانتاج الفني.

الحفل كان فرصة لجيني للقاء نخبة من ألمع نجوم سوريا، والذين حرصوا على الحضور، ومن أبرزهم؛ هبة نور، كاريس بشار، روعة ياسين، ميلاد يوسف، يزن السيد، علاء قاسم، وغيرهم، وقد أحيا الحفل النجم اللبناني فارس كرم.

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جيني خطفت الأنظار بطلّة أنيقة، ارتدت فيها فستان أبيض ذو تطريزات ذهبية براقة، ورفعة شعرها للخلف بشكل منحها «لوك» يفوح جاذبية خاصة مع تسريحة الـ«راستا» التي اعتمدتها لشعرها حديثاً.

يُذكر أن جيني إسبر شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، باسم ياخور وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بالإضافة لمسلسل «سلاسل ذهب» أمام صباح الجزائري، ديمة بياعة، شكران مرتجي، مها المصري، بسام كوسا، كاريس بشار، وغيرهم، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

من ناحية أخرى، تستأنف جيني نشاطها الفني بتصوير الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» من إخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته أمام جيني وباقة من من النجوم، أبرزهم؛ فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي وآخرين.