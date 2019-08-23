إلهام الفضالة تصف شعورها بعدما أصبحت جدة لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على لقب “جدة” للمرة الأولى، بعد أن وضعت ابنتها الكبرى منى العتيبي، مولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها نفس اسم والدتها الفنانة “إلهام”.

الفنانة الكويتية وصفت شعورها بعد أن أصبحت جدة، حيث قالت في مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “شعور غريب.. قمت أطامر وأناقز وأضحك وأبكي”.

إلهام أكدت أنها هي من قامت بقص الحبل السري لحفيدتها بنفسها، كما حرصت خلال الفيديو على توجيه الشكر لكل من هنأها بقدوم حفيدتها.

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وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد أعلنت هذا الخبر السعيد لجمهورها، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل حفيدتها على ذراعها وتقوم بتقبيلها، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهها.

الفنانة الكويتية أرفقت الصورة بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام”.

وكشفت عن اسم حفيدتها، حيث أنها سميت على اسمها، بقولها: “رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة إبنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”.